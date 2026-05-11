『ＧＩＦＴ』手に汗握る試合から一転！不穏なナレーションに騒然「ん？どういうこと？」「鳥肌」（ネタバレあり）
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が10日に放送され不穏なラストを迎えると、ネット上には「ん？どういうこと？いなくなるの？？」「鳥肌立った」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】改めて伍鉄（堤真一）と対面する昊（玉森裕太）『ＧＩＦＴ』第5話より
メモリアルカップ出場に向けブレイズブルズは活気づいていた。圭二郎（本田響矢）は目覚ましい成長を見せ、そんな彼をエースの涼（山田裕貴）も認め始めている。もちろん伍鉄（堤）は対戦チーム「スイフトスネーク」に勝つための戦術研究に余念がない。
一方、人香（有村架純）はブルズの練習に顔を出せずにいた。父・英夫（山中聡）が10年前に起こした事故の相手が圭二郎だとわかったからだ。思い悩む人香を涼が気にかける。
意を決して圭二郎にすべてを打ち明ける人香。チームに重苦しいムードが漂う中、メモリアルカップ試合当日を迎える。
試合はブルズがスネークにリードを許すものの1点を争う激しいデッドヒートを展開。試合後、充実した内容に自然と笑みがこぼれる選手たち。その一方で、試合を見守っていた伍鉄は放心状態…。
ブルズのメンバーが試合後のコートで円陣を組んで声を上げると、そこに人香によるナレーションが重なる。「この日、ここからブルズは生まれ変わることになる。だけど、このときの私たちは、まだ知らない。“あの人”がいなくなることを…」という言葉と共に、伍鉄の姿が映し出されて第5話が幕を下ろすと、ネット上には「ん？どういうこと？いなくなるの？？」「えっ？誰が？伍鉄さん？」「ちょ、不穏…」「え！そんな展開?!」「意味深!!」「ナレーションで鳥肌立ったよ」といった反響が寄せられていた。
【写真】改めて伍鉄（堤真一）と対面する昊（玉森裕太）『ＧＩＦＴ』第5話より
メモリアルカップ出場に向けブレイズブルズは活気づいていた。圭二郎（本田響矢）は目覚ましい成長を見せ、そんな彼をエースの涼（山田裕貴）も認め始めている。もちろん伍鉄（堤）は対戦チーム「スイフトスネーク」に勝つための戦術研究に余念がない。
意を決して圭二郎にすべてを打ち明ける人香。チームに重苦しいムードが漂う中、メモリアルカップ試合当日を迎える。
試合はブルズがスネークにリードを許すものの1点を争う激しいデッドヒートを展開。試合後、充実した内容に自然と笑みがこぼれる選手たち。その一方で、試合を見守っていた伍鉄は放心状態…。
ブルズのメンバーが試合後のコートで円陣を組んで声を上げると、そこに人香によるナレーションが重なる。「この日、ここからブルズは生まれ変わることになる。だけど、このときの私たちは、まだ知らない。“あの人”がいなくなることを…」という言葉と共に、伍鉄の姿が映し出されて第5話が幕を下ろすと、ネット上には「ん？どういうこと？いなくなるの？？」「えっ？誰が？伍鉄さん？」「ちょ、不穏…」「え！そんな展開?!」「意味深!!」「ナレーションで鳥肌立ったよ」といった反響が寄せられていた。