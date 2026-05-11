◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・佐藤が、３年ぶりの母の日アーチで感謝の思いを体現した。「お母さん、いつもありがとう。いいプレゼントになったと思う」。１―０の６回１死。石田裕のシンカーを捉え、左中間席に放り込んだ。４戦ぶりとなるリーグトップの１０号ソロ。「あそこで打てて良かった」と会心の一撃をかみしめた。新人から６年連続２ケタ弾は１０年連続（６９〜７８年）の田淵幸