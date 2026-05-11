◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）

阪神・佐藤が、３年ぶりの母の日アーチで感謝の思いを体現した。「お母さん、いつもありがとう。いいプレゼントになったと思う」。１―０の６回１死。石田裕のシンカーを捉え、左中間席に放り込んだ。４戦ぶりとなるリーグトップの１０号ソロ。「あそこで打てて良かった」と会心の一撃をかみしめた。

新人から６年連続２ケタ弾は１０年連続（６９〜７８年）の田淵幸一、１２年連続（８０〜９１年）の岡田彰布に次いで球団３人目。２年連続のセ・リーグ１０号一番乗りは４年連続（７２〜７５年）の田淵幸一以来、球団５１年ぶりだ。いつだって「特に考えず一本ずつ積み重ねていく」と泰然自若。藤川監督は「素晴らしい結果をまた残してくれた」と絶賛した。

そんな大砲も「ありがたい」と母・晶子さんには頭が上がらない。自宅に肉じゃがを届けてくれるなど、献身的なサポートのおかげで今がある。母の日は通算５戦で打率３割３分３厘、３本塁打、９打点。４戦連続２ケタ三振で９回までに限ればＮＰＢワーストの４戦計５６三振と打線が苦しむ中、佐藤の一発でチームは母の日６連勝を飾り、連敗を２でストップ。１２日から１差に迫った首位・ヤクルトと直接対決に臨む。（中野 雄太）

〇…佐藤の母・晶子さんは自宅で観戦し、息子の活躍を喜んだ。スポーツ報知の取材に応じ「ホームラン、最高のプレゼントをありがとう。シーズン先は長いけど、けがなく、元気なプレーを見せてください」とメッセージを寄せた。晶子さんは食事の作り置きを届けるなど、陰ながらサポート。球界屈指のスラッガーとなった主砲の「母の日」の大活躍には感謝の思いが詰まっている。

《記録メモ》▼…阪神は６日の中日戦から１７、１６、１２、１１三振で４試合計５６三振。４試合連続２ケタ三振は球団では２３年６月１１〜１５日以来３年ぶり。連続した４試合で計５６三振は０６年８月２３〜２６日ロッテの５８（３度の延長試合含む）に次ぎ、０６年８月２４〜２７日ロッテの５６と並んで２番目に多い。セでは２１年６月５〜９日の巨人の５１を抜いて、最多。９回までの三振に限れば２１年９月２４〜２８日の日本ハムの５４を超えてプロ野球最多になる。

▼…阪神は中日を下して母の日は２１年から６連勝。現行の１２球団になった０５年以降では母の日最多の１５勝目となった（２番目はソフトバンク、西武の１３勝）。