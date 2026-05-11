◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日 茨城県 茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）

首位と1打差の2位から出た河本結（27＝RICOH）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り、通算1オーバーで逆転し、国内メジャー初優勝を飾った。

愛娘のメジャー初優勝を見届けた母・美由紀さんは「結がつらい時に何もしてやれなかった私に、母の日に目の前で優勝を見せてくれて本当に幸せ」と感慨をにじませた。

河本がゴルフを始めるきっかけをつくり、プライベートやゴルフの相談にも乗る友達のような親子関係。ストイックな生活を送る娘を「もっと緩めていいんじゃないかな。プロのアスリートとして立派だと思う。最高の娘です」と称えた。

美由紀さんとともに応援した男子ツアー2勝の弟・力は「シンプルに家族としてうれしい。母親が喜んでいる姿を見られるのは幸せ。いい母の日でした」と振り返り、「しっかり勝ち切ったのが素晴らしい。何も言うことはない」と、終盤の連続バーディーで混戦を制した勝ちっぷりを絶賛。「年間女王を目指すと言っているので、僕も負けないで早く優勝して一緒に年間（王者）を獲れるようにしたい」と、大いに刺激を受けた様子だった。