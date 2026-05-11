◇スペイン1部Rソシエダード2−2ベティス（2026年5月9日）レアル・ソシエダードの日本代表MF久保が前半だけで3度の決定機を演出した。8分に自陣右サイドから鋭い縦パスを入れ、同26分には右サイドから前線に絶妙なパス。さらに10分後浮き球を最終ラインの裏に通した。いずれもFWオスカルソンが生かし切れずゴールにはつながらなかったが、2戦ぶりの先発で後半9分に退くまで抜群の存在感。上向きの状態で15日のW杯メンバー