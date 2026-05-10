ソフトバンクは１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）に８―３で大勝した。「１番・中堅」で先発出場した周東佑京外野手（３０）が本盗を含む２安打２盗塁の活躍を見せた。この日は「ピンクフルデー」の３戦目。背番号２３は「母の日」に特別な思いを持ってグラウンドに立った。２０２４年の春に最愛の母と死別。「どれだけ感謝してもしきれない母だった。なんとか今日はやりたいと思っていた」と強い気持ちを胸に抱いていた。お