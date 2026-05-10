ワンコはお散歩のたびに、一軒のお家に立ち寄って…？可愛すぎるストーカーの姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破。「可愛くて笑っちゃう」「大好きなんですね」といった声が寄せられています。 【動画：散歩中、大好きなお友達の家に立ち寄る犬→何日も待ち伏せして…まるでストーカーのような光景】 一軒のお家に通い続けるワンコ YouTubeチャンネル「シーズー