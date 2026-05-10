ワンコはお散歩のたびに、一軒のお家に立ち寄って…？可愛すぎるストーカーの姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破。「可愛くて笑っちゃう」「大好きなんですね」といった声が寄せられています。

【動画：散歩中、大好きなお友達の家に立ち寄る犬→何日も待ち伏せして…まるでストーカーのような光景】

一軒のお家に通い続けるワンコ

YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」に投稿されたのは、シーズーの「てんぽ」さんのお散歩中の行動です。この日、お気に入りのお散歩コースを歩いていたてんぽさんは、一軒のお家の前で立ち止まったそう。そしてしばらくその場に留まって、お家をじーっと見つめたり、玄関前の階段の匂いを嗅いだりしていたとか。

別の日も同じお家に立ち寄り、様子をうかがっていたというてんぽさん。実はお家には犬友達の「ココ」ちゃんが住んでおり、てんぽさんはココちゃんが外に出てくることを期待してお家の前で待ち伏せしていたのです。やっていることは完全にストーカーですが、お友達に会いたくてお家に通う姿は、なんだか健気で可愛いですね！

お友達に会えて大喜び

お家に通い続けていたある日、ついに玄関のドアが開いてココちゃんが登場。てんぽさんは大喜びし、一生懸命階段を登ってココちゃんのもとへ。そしてちゃっかり玄関の中まで入っていって、ココちゃんのおしりの匂いを嗅ぎまくっていたとか。

飼い主さんが「帰るよ～」と声を掛けると、てんぽさんは「えっ、もう？」と名残惜しそうな様子を見せたものの、素直に外に出てきて帰路についたそう。念願叶ってココちゃんに会えたので、翌日からストーカー行為は収まるかと思いきや…？

まさかのストーキング継続！？

なんと翌日以降もてんぽさんはココちゃんのお家の前にやってきて、「また出てきてくれないかな～」としばらく待ち伏せしていたとか！どうやらストーカー行為をやめる気など、さらさらないようです。

そして日課のストーキングを終えると、地面に寝そべって動かなくなるそう。最後は飼い主さんが抱っこして自宅まで運び、強制的にお散歩終了。もはやお散歩の目的が運動やリフレッシュではなく、ココちゃんをストーカーすることになってしまっているてんぽさんなのでした…。

この投稿には「一途だね」「いじらしくて可愛い」「会えて良かったね」「ロックオンしてたかいがあったね」「てんぽちゃんからのストーカーなら、大歓迎だよ…笑」といったコメントが寄せられています。

てんぽさんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。