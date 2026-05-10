フジテレビ系「めざましテレビ」「めざましどようび」の公式アカウントが9日、インスタグラムを更新。原田葵アナウンサーが26歳になったことを報告した。 【写真】キュートな笑顔で26歳を報告 「原田です」と書き出し、「26歳になりました！(高崎アナが2を作ってくれました～ｱﾘｶﾞﾄ)」と投稿。７日が誕生日の原田アナ。高崎春アナが指で作った2を示す左腕だけと、自身が両手の指で6を作って笑みを浮かべる