◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１６節福島４―２磐田（１０日・とうスタ）Ｊ２ジュビロ磐田はアウェーで福島に２―４で敗れた。前節の甲府戦に続く連勝はならなかった。ワントップには今季初出場初スタメンとなった磐田Ｕ―１８出身の石塚蓮歩（１８）が入った。ＧＫは三浦龍輝（３３）がＰＫで勝利した１３節の松本戦以来２試合目の先発。元日本代表の川島永嗣（４３）はベンチメンバーから外れた。先制したのは