◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１６節 福島４―２磐田（１０日・とうスタ）

Ｊ２ジュビロ磐田はアウェーで福島に２―４で敗れた。前節の甲府戦に続く連勝はならなかった。

ワントップには今季初出場初スタメンとなった磐田Ｕ―１８出身の石塚蓮歩（１８）が入った。ＧＫは三浦龍輝（３３）がＰＫで勝利した１３節の松本戦以来２試合目の先発。元日本代表の川島永嗣（４３）はベンチメンバーから外れた。

先制したのは福島。前半２０分、ＦＷ芦部晃生（２５）がゴール前左４５度から右足で放ったシュートが、巻くようにゴール右隅に突き刺さった。磐田もすぐに反撃。同３０分にゴール前の混戦からＭＦ松原后（２９）が押し込み、追いついた。

しかし、後半８分にＭＦ上畑佑平士（２７）、同２６分にＭＦ狩野海晟（２４）、同３７分に途中出場のＭＦ中村翼にゴールを許した。後半アディショナルタイム３分に途中出場のFWマテウスペイショット（３０）が一矢報いたが、追いつくことはできなかった。

福島にはホームで開催された第４節ではＰＫ戦で勝利したが、シーズンダブルは達成できず。勝ち点は「２２」のままとなった。