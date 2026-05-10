◆ファーム・リーグロッテ―巨人（１０日・江戸川）巨人の山瀬慎之助捕手が全身ピンクで試合に臨んでいる。この日は母の日。多くの選手がピンク色の打撃手袋など、いつもと違うグッズを使用。山瀬は守備の際、ヘルメットなどすべての防具が蛍光のピンク色のものを使用。母に向けて「愛してる」とメッセージを送った。１軍では今季５試合に出場して、打率.２３１、１本塁打。自慢の強肩でも存在感をアピールしていたが、４