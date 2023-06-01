【エイミ（水着）】 2027年5月 発売予定 価格：27,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 マックスファクトリーより、2027年5月に発売予定の1/7スケールフィギュア「エイミ（水着）」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する、ミレニアムサイエンススクール