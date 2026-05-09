5月9日、京都競馬場で行われたG2・京都新聞杯（芝2200m）は、コントレイル産駒のコンジェスタスが無傷の3連勝で重賞初制覇を飾った。日本ダービーへ向けた“最後の切符”とも言われる一戦を制し、クラシック戦線に新たな主役候補が名乗りを上げた。京都新聞杯、勝利ジョッキーコメント1着コンジェスタス西村淳也騎手「高野先生にはデビュー2年目からすごい可愛がっていただいて、その高野先生と勝てて本当にめちゃめちゃ嬉しか