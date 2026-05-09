5月9日、京都競馬場で行われたG2・京都新聞杯（芝2200m）は、コントレイル産駒のコンジェスタスが無傷の3連勝で重賞初制覇を飾った。日本ダービーへ向けた“最後の切符”とも言われる一戦を制し、クラシック戦線に新たな主役候補が名乗りを上げた。

京都新聞杯、勝利ジョッキーコメント

1着 コンジェスタス

西村淳也騎手

「高野先生にはデビュー2年目からすごい可愛がっていただいて、その高野先生と勝てて本当にめちゃめちゃ嬉しかったですね。僕は前走から騎乗させていただいて、その時からすごい能力を感じていました。でもきょうはメンバーがちょっと強かったですけど、それでこの競馬なので、本当にダービーが楽しみですね。きょうは時計がちょっと早いですね。でもタイムはあまり考えず、とても強い内容だったと思います。（レースプランは）出たところで、リズムよくと思っていました。1コーナーでベレシートが目の前にいましたので、それについて行きました。それからもう馬のリズムですね。無傷でダービーを目指せますし、この後も順調に無事に次の競馬を迎えられるようにいってほしいですね」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月9日、京都競馬場で行われた11R・京都新聞杯（G2・3歳オープン・芝2200m）は、西村淳也騎乗の6番人気、コンジェスタス（牡3・栗東・高野友和）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のベレシート（牡3・栗東・斉藤崇史）、3着に9番人気のラディアントスター（牡3・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは2:09.9（良）。

2番人気で川田将雅騎乗、エムズビギン（牡3・栗東・友道康夫）は、7着敗退。

京都新聞杯・コンジェスタスと西村淳也騎手

西村淳也騎乗の6番人気、コンジェスタスが無傷の3連勝で重賞初制覇を飾った。道中は中団で脚を溜め、直線勝負に懸ける形。先に抜け出した断然人気のベレシートが押し切るかと思われたが、馬場の真ん中からコンジェスタスが鋭く伸びてきた。ゴール前では力強く差し切り、堂々と先頭でゴール。混戦模様のクラシック戦線に、新たな主役候補が名乗りを上げた。

コンジェスタス 3戦3勝

（牡3・栗東・高野友和）

父：コントレイル

母：キラモサ

母父：Alamosa

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 コンジェスタス 西村淳也

2着 ベレシート 北村友一

3着 ラディアントスター 池添謙一

4着 サヴォアフェール 松山弘平

5着 メイショウテンク 団野大成

6着 カムアップローゼス 鮫島克駿

7着 エムズビギン 川田将雅

8着 ニホンピロロジャー 国分恭介

9着 カフジエメンタール 吉村誠之助

10着 アクセス 岩田望来

11着 バドリナート 坂井瑠星

12着 ティラーノ 田山旺佑

13着 キンググローリー 幸英明

14着 アーレムアレス 菱田裕二

15着 ブリガンティン 原優介

16着 ステラスペース 武藤雅