「はるさめサラダ」【画像で見る】ポン酢ときゅうりとちくわでさっぱり「はるさめサラダ」つるつるとした食感がおいしいはるさめ。今回は電子レンジで簡単に作ることのできるはるさめのサラダのレシピをご紹介します。つるつるのはるさめと、ちくわとポン酢でさっぱりしていて、疲れた日や夏場にも食欲のわくサラダです。＊＊＊■はるさめサラダ つるつるとしたのどごしが心地いいつるつるとしたのどごしが心地いい【材料】(2