さっぱりしたおつまみが欲しいときに。のどごしつるつる、ポン酢で食べる「はるさめサラダ」
【画像で見る】ポン酢ときゅうりとちくわでさっぱり「はるさめサラダ」
つるつるとした食感がおいしいはるさめ。今回は電子レンジで簡単に作ることのできるはるさめのサラダのレシピをご紹介します。つるつるのはるさめと、ちくわとポン酢でさっぱりしていて、疲れた日や夏場にも食欲のわくサラダです。
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■はるさめサラダ
つるつるとしたのどごしが心地いい
【材料】(2人分)
・ちくわ ...2本
・緑豆はるさめ ...30g
・ポン酢じょうゆ ...大さじ1と1/2
・ごま油
【作り方】
1. 耐熱ボウルにはるさめを入れ、ひたひたの水を加える。ラップを落としぶたのようにぴったりかぶせ、電子レンジ（600W）で約3分加熱する。そのまま約2分おき、水けをしっかりきる。ちくわは長さを半分に切り、縦に切り目を入れて開き、縦5mm幅に切る。きゅうりは斜め薄切りにして細切りにする。
2. ボウルに[1]、ポン酢じょうゆ、ごま油小さじ1を入れてあえる。
(1人分126kcal/塩分1.8g レシピ考案／上島亜紀)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
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火を使ってお湯を沸かさなくても電子レンジではるさめを戻す作り方なら、暑い日にも気軽に作れます！
レシピ考案／上島亜紀 撮影／難波雄史 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。