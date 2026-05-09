歌手の大塚愛（43）が9日までに自身のXを更新。自身がプロデュースしたアイドルデュオ「Pasmal」についてつづった。「プロデュースをやりたいと口にしてから、気づけば長い時間が経ちました。実際に向き合ってみると、その責任の重さに何度も立ち止まりました」と書き出した大塚。自身が全面プロデュースした現役女子高生アイドルデュオ「Pasmal（パマル）」のNatsu、Yunとの3ショットをアップした。「彼女たちにとって、も