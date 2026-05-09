歌手の大塚愛（43）が9日までに自身のXを更新。自身がプロデュースしたアイドルデュオ「Pasmal」についてつづった。

「プロデュースをやりたいと口にしてから、気づけば長い時間が経ちました。実際に向き合ってみると、その責任の重さに何度も立ち止まりました」と書き出した大塚。自身が全面プロデュースした現役女子高生アイドルデュオ「Pasmal（パマル）」のNatsu、Yunとの3ショットをアップした。

「彼女たちにとって、もっといい形があるのではないかと悩むこともありましたが、まっすぐな想いで『やりたい』と言ってくれた二人と、この一歩を進むことを決めました」とコメント。「透明感のある歌声と、飾らないまっすぐさ。その魅力が、きちんと伝わる形にしていきたいと思っています」とした。

「青春の中にある彼女たちの音楽が、同じ世代の皆さんと重なり、ふとした瞬間に “pas mal” ― まぁいい！と思える日々になりますように。6月6日デビューですよろしくお願いします！」と添えた。

ファンからは「まっすぐな二人の想い…素晴らしい一歩ですね。デビュー楽しみです」「大塚P様応援してます」「愛ちんの新しい挑戦と彼女たちのこれからがとっても楽しみです」「なんだか、娘か姪っ子がデビューするみたいな気分だ！！！」「愛ちんの新しい挑戦にワクワクしてます」などのコメントが寄せられた。