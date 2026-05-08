山形県酒田市の山林で発見された遺体は、山菜採りで山に入ったまま今月（5月）3日から行方不明となっていた78歳の男性であることが、司法解剖の結果、分かりました。死因は、深い傷を負ったことによる出血死で、警察はクマに襲われた可能性が高いとみて調べています。遺体で発見されたのは、酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）です。警察の調べによりますと久松さんは今月（5月）3日午前8時半ごろ、山菜採りのために酒田市山谷