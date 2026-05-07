ホープベアーが新たに仕立てる、世界基準のモダンアートが交差するセッション「GINZA ART JAM」が、阪急メンズ東京の2つのフロアにて開催中。現代アートシーンの最前線を走る13名の世界的アーティストたちの傑作が一堂に会している。1階のメインベースは5月6日(水)〜19日(火)の期間に開催中で、3階の特設ギャラリーは5月6日(水)〜6月末終了予定だ。メインメッセージ「GINZA ART JAM」は、あえて「展覧会のテーマ」や「コンセプト」