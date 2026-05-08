YOSHIKIが、米国のエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を受賞することが発表された。【写真】DJパフォーマンスに挑戦したYOSHIKIEntertainment Community Fund Medal of Honorは、芸術・エンターテインメント界に多大な貢献を果たした人物に贈られる、同団体の最高栄誉。1910年に創設された116年の歴史を誇る名誉ある賞で、過去