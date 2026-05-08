規格外の体格を誇る人気芸人が、自らも把握していなかった衝撃の食生活を赤裸々に告白し、共演者たちを驚愕させる一幕があった。【映像】1日12食の仰天スケジュール（実際の様子）かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど…』は、ゲストの気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティである。6日の最新回は「食のこだわりが強すぎるグルメモンスター」をテーマに、食への並々な