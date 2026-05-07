草なぎ剛、第1子誕生を発表「これからも精進してまいります」 20年に一般女性と結婚
俳優・歌手の草なぎ剛（51）が7日、第1子が誕生したことを報告した。所属事務所を通じて明らかにした。
【写真】稲垣・草なぎ・香取、森且行と21年ぶり共演で熱い抱擁
所属事務所の公式サイトには「ご報告」と題した文書が掲載され「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。続けて「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」とつづった。
また所属事務所は「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮くださいますよう固くお願い申し上げます」と呼びかけている。
草なぎは1974年7月9日生まれ。埼玉県出身。1991年にSMAPのメンバーとしてデビュー。俳優としてもドラマ『僕の生きる道』シリーズ（2003〜）や映画『黄泉がえり』（2003）などの話題作で主演を務めた。16年末のSMAP解散以降は、稲垣吾郎、香取慎吾とともに「新しい地図」として活動。20年公開の映画『ミッドナイトスワン』では、『第44回日本アカデミー賞』最優秀主演男優賞、『第63回ブルーリボン賞』主演男優賞を受賞した。
プライベートでは、20年12月30日に一般女性と結婚したことを報告していた。
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所属事務所の公式サイトには「ご報告」と題した文書が掲載され「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。続けて「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」とつづった。
また所属事務所は「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮くださいますよう固くお願い申し上げます」と呼びかけている。
プライベートでは、20年12月30日に一般女性と結婚したことを報告していた。