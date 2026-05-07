JR西日本によりますと、今年のゴールデンウイーク期間中に北陸新幹線を利用した人は44万9千人で、去年より8%増加しました。特に入り込みのピークとなった5月2日は北陸へ向かう下りで1日に2万9千人が利用し、過去最高となりました。JR西日本金沢支社によりますと、4月24日から5月6日までの13日間に北陸新幹線の「かがやき」と「はくたか」を利用した人は44万9千人で、前の年の同じ時期を8%上回りました。1日あたりの利用者数は3万5