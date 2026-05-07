卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で、男子中国代表をけん引するエース・王楚欽の発言が波紋を呼んでいる。今大会の中国は６日の決勝トーナメント２回戦でルーマニアに３―１で勝利し、準々決勝進出を決めた。しかし、リーグ戦では韓国とスウェーデンに敗戦。１１連覇中の絶対王者が苦戦を強いられていた。王楚欽はリーグ戦で２敗を喫したチームの現在地に言及。中国メディア「捜狐」によると、決勝トーナメント１回戦