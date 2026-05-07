5月8日（金）の『徹子の部屋』に、メイクアップアーティストのカオリ・ナラ・ターナーさんが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！日本人メイクアップアーティストとして初めて「エミー賞」を受賞した92歳のカオリさん。幼少期から日本舞踊とタップダンスを習い、戦後はダンサーとして活躍。香港公演中に映画の撮影で来ていたメイクアップアーティストの夫と出会い結婚した。結婚の立会人はなんとスティーブ・マック