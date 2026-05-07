6日(現地時間)に行われたバイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマン(PSG)によるUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝2ndレグでの主審の判定が話題となっている。特にドイツメディアは2つの誤審があったと大きく報じている。最初の問題の場面は、29分。それまでにイエローカードを一枚受けていたPSGのヌーノ・メンデスがドリブルで前進しようとしていたコンラッド・ライマーを止めようとした際、メンデスの伸ばした腕にボールが