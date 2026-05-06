アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「理想の彼氏の条件」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】うわ…「浮気をされても…」コチラが女性の答えた「妥協できる」理想の彼氏の条件です（図解：8枚）妥協できる「理想の彼氏の条件」とは？調査は1月29日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。まず、「『理想の彼氏