アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「理想の彼氏の条件」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】うわ…「浮気をされても…」 コチラが女性の答えた「妥協できる」理想の彼氏の条件です（図解：8枚）

妥協できる「理想の彼氏の条件」とは？

調査は1月29日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「『理想の彼氏』の条件として最も重視するのはどれですか？」と質問すると、「内面（優しさ・誠実さ・価値観の一致）」が52人で最も多く、次いで「相性（話しやすさ・居心地のよさ）」（29人）、「外見（清潔感・顔・スタイル）」（10人）、「経済力（年収・職業の安定）」（9人）の順となりました。

続いて、「これまで自分の『理想通りの彼氏』に出会えた経験はありますか？」と尋ねると、「ある」が43人、「ない」が57人でした。

さらに、「理想の条件のうち『これなら妥協できる』と思うのはどれですか？」と質問すると、最も多かった回答は「外見（清潔感・顔・スタイル）」で73人でした。次いで、「経済力（年収・職業の安定）」（22人）、「相性（話しやすさ・居心地のよさ）」（4人）、「内面（優しさ・誠実さ・価値観の一致）」（1人）の順となりました。

この結果について同社は、「妥協対象は、外見＋経済力で95％を占めた一方、相性＋内面は合計5％にとどまり、関係性の快適さや誠実さは“妥協しにくい条件”として位置づけられる結果となりました」とコメントを寄せています。

女性の皆さん、「理想の彼氏の条件」で妥協できるのは、どのようなポイントですか……？

