連休明けの出勤に備えて、ワイシャツのアイロンがけを行う人は多いと思います。アイロンでワイシャツのシワを消すコツについて、ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【すごい】「えっ…とても便利」これがシワシワのワイシャツをピシッと整える“アイロン術”です！公式アカウントは「プロに聞いた シャツアイロンのコツ」と投稿し、動画を公開。この動画では、アイロンをかける時のコツに