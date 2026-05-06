「ワイシャツ」のシワが消える！ クリーニング業者が紹介する“アイロンがけ”のテクニックとは
連休明けの出勤に備えて、ワイシャツのアイロンがけを行う人は多いと思います。アイロンでワイシャツのシワを消すコツについて、ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。
【すごい】「えっ…とても便利」 これがシワシワのワイシャツをピシッと整える“アイロン術”です！
公式アカウントは「プロに聞いた シャツアイロンのコツ」と投稿し、動画を公開。この動画では、アイロンをかける時のコツについて、次のように解説しています。
【アイロンがけの基本動作】
・前後に進む→後ろに重心
・横に進む→進行方向に重心
【アイロンをかけるときのポイント】
・押さえつけず、滑らせるように動かすのがコツ
・スチームで湿らせるとシワが伸びやすくなる
（肩のヨーク部分）
・アイロン台の丸い部分を使ってかけるのがコツ
（襟）
・「台襟→左右→中心」の順番にかけるときれいに
（裏袖）
・カフスは裏から。10センチくらい上まで整えると表がきれい。
公式アカウントは「このコツを覚えるだけでシャツの仕上がりが変わります」「ぜひお試しください」とコメントしています。