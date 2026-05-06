連休明けの出勤に備えて、ワイシャツのアイロンがけを行う人は多いと思います。アイロンでワイシャツのシワを消すコツについて、ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【すごい】「えっ…とても便利」 これがシワシワのワイシャツをピシッと整える“アイロン術”です！

公式アカウントは「プロに聞いた シャツアイロンのコツ」と投稿し、動画を公開。この動画では、アイロンをかける時のコツについて、次のように解説しています。

【アイロンがけの基本動作】

・前後に進む→後ろに重心

・横に進む→進行方向に重心

【アイロンをかけるときのポイント】

・押さえつけず、滑らせるように動かすのがコツ

・スチームで湿らせるとシワが伸びやすくなる

（肩のヨーク部分）

・アイロン台の丸い部分を使ってかけるのがコツ

（襟）

・「台襟→左右→中心」の順番にかけるときれいに

（裏袖）

・カフスは裏から。10センチくらい上まで整えると表がきれい。

公式アカウントは「このコツを覚えるだけでシャツの仕上がりが変わります」「ぜひお試しください」とコメントしています。