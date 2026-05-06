◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第15節福島―藤枝（2026年5月6日藤枝サ）J3福島のFW三浦知良（59）がアウェーの藤枝戦で4試合ぶりに先発出場。J公式戦の最年長出場記録を59歳2カ月10日に更新した。今季初得点はならず、前半21分過ぎに交代した。故郷・静岡にJリーガーとして“凱旋”したカズが、スタンドを沸かせた。スタメン発表で敵地にもかかわらず大きな拍手を受けた。前半7分には、ドリブルからスルーパス。相手に