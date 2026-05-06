◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第15節 福島―藤枝（2026年5月6日 藤枝サ）

J3福島のFW三浦知良（59）がアウェーの藤枝戦で4試合ぶりに先発出場。J公式戦の最年長出場記録を59歳2カ月10日に更新した。今季初得点はならず、前半21分過ぎに交代した。

故郷・静岡にJリーガーとして“凱旋”したカズが、スタンドを沸かせた。スタメン発表で敵地にもかかわらず大きな拍手を受けた。前半7分には、ドリブルからスルーパス。相手に阻まれたものの、見せ場をつくってファンを喜ばせた。交代時には会場全体から大きな拍手を浴びた。

カズの先発出場は、2月7日の開幕節・甲府戦、4月19日の第11節・岐阜戦以来、今季3度目。甲府戦は前半20分までプレーした。岐阜戦では今季初ゴールはお預けとなったものの、頭で惜しい今季初シュートを放ち、前半21分に交代していた。

J2藤枝を率いるのは元日本代表DFの槙野智章監督。静岡出身のカズについて3日に「個人的にはカズさんと対戦したいですね」と熱望。「(カズは)前節出場していないし、(福島は)中2日で移動もあるから出てくるんじゃないですかね。場所も静岡なんで」と予想していた。

なお今季は秋春制への移行に伴う特別大会で、各記録はJ1、J2、J3と別の公式戦として扱う。