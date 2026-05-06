◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)アストロズのピーター・ランバート投手がしびれる投手戦の展開で大谷翔平選手に投げ勝ちました。アストロズはこの日、昨季ヤクルトで腕を振ったランバート投手が先発マウンドに登板。ヤクルトでは21試合で3勝11敗、防御率4.26の成績でした。ランバート投手は初回から2塁打と四球でピンチを背負いましたが、続く打者をファウルフライに打ち取り無失点に切り抜けます。