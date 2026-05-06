【みんなの給与明細】薬剤師さえ残業代で稼ぐ低所得の職業に...待遇変わらぬ人手不足業界



日本経済に何よりも必要なのは賃上げ！ そう信じる週プレは、現役世代の賃金事情を2023年から毎年調査し続けてきました。物価上昇が始まってはや4年。ベアはどこまで浸透した？ ボーナスは？ 原油高やAIの影響は？ 総力調査した！

今回は人手不足が目立つ業界。今や就職戦線は空前の売り手市場だが待遇が改善されているとは限らない!?【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. Part4】

＊本特集に出てくる年収やボーナスは、額面の金額です。すべて個人に対する取材によるもので、職種や業界の平均値ではありません

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【人口減少のあおりがここに！ 人手不足】

●ファーマライズ 薬剤師（女／30代後半）

＜年収＞450万円

＜冬のボーナス額＞40万円 【前年比】勤務体系の変化により比較不能

＜ベアは？＞なし

全国に400店以上を展開する薬局チェーン。かつては実入りのいい仕事として知られていた薬剤師だが、残業代で稼ぐ低所得の職業に成り下がりつつある。

特に大手のドラッグストアは資格さえ持っていれば誰でもいいという、薬剤師を駒としてしか見ていない印象を受ける。

高齢化社会で需要は拡大しているはずで、基本的には慢性的に人手不足の世界だからリストラされたという話はこれまで一切聞いたことがない。

しかし、だからといって給料が上がるわけではないので、能力のある薬剤師は待遇のいい製薬会社などにどんどん転職していっているのが実情だ。

●ミカン農家（男／40代後半）

＜年収＞300万円

＜冬のボーナス額＞なし 【前年比】→

＜ベアは？＞なし

新規就農の果樹農家として、ミカンを栽培している。最初の1年は研修先の農園を手伝って生計を立て、報酬の150万円と補助金の300万円が総年商だった。

独立して3年目を迎えた現在も、収入という意味ではあまり変わらず、やはり補助金の300万円に加え、自身で収穫したミカンの売り上げが100万〜150万円ほどになりそう。

なお、天候不順や資材高騰に振り回されるため、現在は「大離農時代」といわれるほどの大きな転換期になっている。

一方で農業は国防と大きく関わることから、国の対策の優先順位が高く位置づけられているので、制度設計が安心材料に。

●大手人材会社のグループ会社 学童指導員（女／30代後半）

＜年収＞300万円

＜冬のボーナス額＞18万円 【前年比】転職1年目のため比較不能

＜ベアは？＞なし

自治体から委託を受けて、小学1年生から3年生までの子供を預かる施設で、学童指導員として働いている。学校で授業を終えた子供たちを最長19時まで預かって、生活指導やおやつの提供、保護者対応といった業務に当たる。

なお、発達障害のある子供や特別支援学校に通う子供も施設に来るため、職員には専門的な知識が求められる。

深刻な少子化となって久しいが、共働きが当たり前の昨今、学童施設の需要は増加している。そのためさまざまな民間企業が自治体から委託を受けて施設を運営しているが、とにかく給料が低いのが難点。月に1、2回スキマバイトをしている。

また、さまざまな性格の子供がいるためまとめるのがひと苦労で、暴れ回る子供や脱走癖のある子供などに対しても、多様な個性として受け止めなければならない。

おまけに人手不足は重大な問題になっていて、職員は誰もが疲弊している状況だ。世間では、学童指導員は子供と遊んでいるだけというイメージが強く、軽視されがちだが、とんでもない話である。

基本的に子供のために一生懸命な人が多い分、やりがい搾取の側面も感じる。事業としては好調なのだから、賃金問題を解消しなければ先はないだろう。実際、退職する人が後を絶たない。

●農業法人 人事（男／40代前半）

＜年収＞430万円

＜冬のボーナス額＞55万円 【前年比】転職1年目のため比較不能

＜ベアは？＞なし

農作業と並行して、人事・採用を担当している。しかし近年は日本人の応募が極めて少なく、外国人比率が上がる一方。

外国人を採用した場合は住居の手配や行政への届け出、口座開設、交通ルールの周知など、生活設計の部分まで伴走が必要になるため、通常業務を圧迫する。言語の壁により、安全教育や評価面談にも時間がかかるのでなおさらだ。

ちなみに、以前は年に2、3度ほど、収穫後の慰労会、繁忙期前の安全祈願を兼ねた飲み会が設定されていた。ところが、外国人比率が高くなり、宗教や食習慣に配慮して、飲酒前提のイベントがやりにくくなったのはこの業種ならではか。それでも日本人のなり手がいない以上、彼ら外国人労働者の存在は重要だと日々実感する。

先日の衆院選では、食料自給率について語る右寄りの候補者を見かけたが、現実には人手を海外に依存しているのが実態だ。それにもかかわらず外国人の受け入れを絞るようなことをすれば、農業の現場の生産計画は崩れ、自給率向上どころではなくなるのは自明である。

給料は決して高くないが、月20時間前後の残業には手当がつくのがありがたい。副業も許可を受ければやれるので農閑期には何か考えたい。

取材／鈴木 旭 友清 哲 西田哲郎 東川 亮 東田俊介 南ハトバ 茂木響平 山口真央 吉岡 俊 吉川明子 文／友清 哲 イラスト／服部元信