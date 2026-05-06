NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝102.27（-4.15-3.90%） 米国がホルムズ海峡における自由な航行を回復するための作戦であるプロジェクト・フリーダムを開始したことで、米国とイランの交戦が発生したほか、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）も攻撃を受けたものの、武力行使が一時的な動きにとどまっていることが原油相場を圧迫した。ヘグセス米国防長官は停戦は維持されているとの認識を示している。米アクシオス