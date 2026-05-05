「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは痛恨のドローとなった。昨季９月４日から続く対広島戦１０連勝はお預けとなった。この試合まで今季は６戦６勝と相性抜群だった広島に対して、１点リードで九回を迎えた。しかし、山崎が先頭の持丸に同点ソロを被弾。延長十一回には１死二塁としたが山本、林が凡退した。相川監督は試合後、５−２の八回に２失点したレイノルズとともに山崎の名前を挙げ、「今ま