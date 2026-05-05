浦田直也が5月4日、＜GOLDEN WEEK SEASIDE FES＞へと出演した。本ステージは浦田が初のフルバンド編成で挑むことになったステージ。挑快晴の中SEと共にバンドメンバーが音を鳴らし始めると、会場から歓声が上がった。オープニング曲は「you are my xxxxx」。フルバンドによる生音が、浦田直也のボーカルをより押し上げる。間髪入れずに披露された「UNREAL?」では、エッジの効いたキレを見せ客席を魅了した。中盤はバラードセクショ