浦田直也が5月4日、＜GOLDEN WEEK SEASIDE FES＞へと出演した。

本ステージは浦田が初のフルバンド編成で挑むことになったステージ。挑快晴の中SEと共にバンドメンバーが音を鳴らし始めると、会場から歓声が上がった。オープニング曲は「you are my xxxxx」。フルバンドによる生音が、浦田直也のボーカルをより押し上げる。間髪入れずに披露された「UNREAL?」では、エッジの効いたキレを見せ客席を魅了した。

中盤はバラードセクション。「Love Song」では、一言一言を噛み締めるように歌う浦田直也の優しさが会場を包み込み、続くカバー曲の名曲『最後の雨』では、圧倒的な歌唱力が爆発。切なくも力強い歌声に観客から大きな拍手が起こった。

後半戦、「Da Da Da Dancing」で再びギアを上げ、浦田直也の「みんな、まだまだ踊れるよね！？」という煽りに客席もヒートアップ、そのままの勢いで、「once in my life」を披露。タオルを回すパフォーマンスで会場が一体となった。

ラストは新曲「Bloomed」を初のバンド演奏で披露。浦田直也の圧倒的な歌唱力と歌詞の世界観に客席は釘付けになった。全7曲、ソロとしての表現力に生演奏のパワーが加わった、この日のパフォーマンスは、浦田直也とファンとの思い出の1日になった。

次回のライブは、2026年6月28日（日）＜urata naoya Acoustic Live -スナック直也 2026-』＞が予定されている。詳細はオフィシャルサイトにて。

■Digital Single「Bloomed」

2026年4月15日 配信スタート

https://avex.lnk.to/Bloomed_uratanaoya