◆ヒューストン・アストロズ 3 - 8 ロサンゼルス・ドジャース4日（日本時間5日午前9時10分試合開始、ダイキン・パーク）メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が投手部門で初めて、ナ・リーグの月間MVPを受賞しました。大谷選手は、開幕から5試合に先発して、防御率0.60と好成績を残し、野手部門を含め通算7度目の月間MVP受賞を果たしました。そんな中、4日、先発マウンドに上がった山本由伸投手。6回を投げ8奪三振、3失点と