テレ東系列で放送中の経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」では、2026年5月5日（火）の放送にて、番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌うアーティスト・中森明菜の独占インタビューを放送します。歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森明菜。近年の活動では極めて異例となる今回の独占インタビューで彼女は「経