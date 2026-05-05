明菜が“平和への願い”を語る！5/5放送WBSで中森明菜独占インタビューを放送！

テレ東系列で放送中の経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」では、2026年5月5日（火）の放送にて、番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌うアーティスト・中森明菜の独占インタビューを放送します。歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森明菜。近年の活動では極めて異例となる今回の独占インタビューで彼女は「経済」への関心や「平和」に対する願い、さらには本番組のために書き下ろされた「カサブランカ」に込められた想いなどを語りました。

「いろんな苦しみを味わっている人達に少しでも元気を届けてあげたい。明日があるよ。」

混迷を極める社会だからこそ、彼女が今、「カサブランカ」を通して届けたかったメッセージとは――。

インタビュー中には胸を詰まらせる場面も。全世代必見の映像となっております。

≪番組概要≫

【タイトル】 「WBS(ワールドビジネスサテライト)」

【放送日時】 月～木 夜 10時00分～10時58分 金夜11時00分～11時58分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、テレ東の経済メディア「テレ東BIZ」と、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！過去回は動画配信サービス「テレ東 BIZ」「U-NEXT テレ東 BIZ セレクション」にて見放題配信！

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▶テレ東HP： https://video.tv-tokyo.co.jp/wbs/

▶TVer： https://tver.jp/series/srx2o7o3c8

【出演者】 月曜日： 田中瞳 後藤達也 古旗笑佳

火曜日： 田中瞳 後藤達也 長部稀

水曜日： 豊島晋作 山川龍雄 山本倖千恵

木曜日： 豊島晋作 原田亮介 嶺百花

金曜日： 豊島晋作 田中瞳 古旗笑佳

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/

【公式X】 @wbs_tvtokyo https://x.com/wbs_tvtokyo

【公式Instagram】 @wbs_tvtokyo https://www.instagram.com/wbs_tvtokyo

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京

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