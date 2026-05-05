普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「梗概」はなんて読む？書類や論文を読んでいて、「梗概」という漢字を見かけたことはないでしょうか。植物の桔梗（キキョウ）と同じ「梗」が使われていて、全体の印象も似ているため、つい「キキョウ