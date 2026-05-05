【漢字クイズ】「梗概」はなんて読む？「キキョウ」ではありません！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「梗概」はなんて読む？ 書類や論文を読んでいて、「梗概」という漢字を見かけたことはないでしょうか。 植物の桔梗（キキョウ）と同じ「梗」が使われていて、全体の印象も似ているため、つい「キキョウ」と読みたくなってしまいますよね。 「梗概」の正しい読み方を、みなさんは知っていますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「こうがい」でした！ 「梗概」は、あらまし・あらすじのことです。 書類などでは「内容梗概」と記されていることも多く、その書類の大まかな内容が書かれています。 「梗」と「概」のどちらも「おおむね」という意味を持つ漢字です。とくに「概」は訓読みで「概ね（おおむね）」と読むことができます。 「書類のあらまし」でも問題はありませんが、「書類の梗概」と表現できると、知的な印象を与えられそうですね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部