【漢字クイズ】「梗概」はなんて読む？「キキョウ」ではありません！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「梗概」はなんて読む？
書類や論文を読んでいて、「梗概」という漢字を見かけたことはないでしょうか。
植物の桔梗（キキョウ）と同じ「梗」が使われていて、全体の印象も似ているため、つい「キキョウ」と読みたくなってしまいますよね。
「梗概」の正しい読み方を、みなさんは知っていますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こうがい」でした！
「梗概」は、あらまし・あらすじのことです。
書類などでは「内容梗概」と記されていることも多く、その書類の大まかな内容が書かれています。
「梗」と「概」のどちらも「おおむね」という意味を持つ漢字です。とくに「概」は訓読みで「概ね（おおむね）」と読むことができます。
「書類のあらまし」でも問題はありませんが、「書類の梗概」と表現できると、知的な印象を与えられそうですね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部