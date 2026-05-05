長く働くほど成果が出るはずだと、ついがんばりすぎてしまう私たち。しかし異次元の発想で歴史を変えた偉人たちは、むしろ働く時間を意図的に絞っていた。創造力を最大化する1日の適切な仕事時間とは？※本稿は、脳神経外科医の菅原道仁『ゆるまる脳 タイパ疲れの時代に効く「脳の新習慣」』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。集中しようと意識するほどパフォーマンスは下がっていくセントラル・エグゼクティブ・ネット