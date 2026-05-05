「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）

この男が奮起すればスタンドは一気に盛り上がる。今季初めて「２番・ＤＨ」で起用されたオリックス・森友哉が、０−０で迎えた六回１死一塁、小島の初球真っすぐを狙い撃ち。左中間越えへの適時二塁打をブチかまし、勝利を引き寄せた。

「ずっと真っすぐで押されていたので、なんとかはじき返そうと思っていた。あっち（左中間）にあの打球が飛ぶのが僕の中ではベスト。（高島の好投で）先に点を、と思っていた。僕の次が龍馬（西川）さんだったので、最高の形でつなげられた」。この一打に刺激された西川が中前打、中川が中犠飛と計３点をもぎ取った。

この日は毎年恒例のこども向け企画「オリっこデー」が開催された。森友のユニホームの背中には「トモヤ」とカタカナ名が記され、スコアボードには「野球選手以外になってみたい職業」のテーマで作られた生成ＡＩの特別映像で「格闘家」と答えていた。

これには「書くことがなかったので…特に深い意味はない」と苦笑気味だったが「ボクシングは見ました。あれはやばいっす。強い…」。２日に行われた井上尚弥の防衛戦に大いに刺激を受けた様子だった。

本拠地でのロッテ戦４連勝で、チームは再び貯金最多の７。首位を堅守する今の状態に「まだ１カ月なので何にも言えないが、粘り強く、根気強くやっている」と評した森友。この男がけん引していく。