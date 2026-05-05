俳優の河合郁人（３８）が４日、都内で行われた新感覚朗読劇のＶＩＳＩＯＮＡＲＹＲＥＡＤＩＮＧ「したいとか、したくないとかの話じゃない２０２６」（１２〜１７日、東京・よみうり大手町ホール他）の公開稽古に橋本マナミ（４１）、ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介（３９）、宇垣美里（３５）と参加した。河合にとって同作は２０２３年にＡ．Ｂ．ＣーＺを卒業してから初の舞台で、夫婦の夫役を演じる。「ものすごく緊張している。