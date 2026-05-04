コレサワが、デジタルシングル「ずっと1番にしてね」を5月20日に配信リリースする。 （関連：Kis-My-Ft2、マルシィ、コレサワ、TREASURE、Tele、TOMOO……注目新譜6作をレビュー） 同楽曲は、TVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』のエンディングテーマとして書き下ろされたもの。大好きな人への真っ直ぐな愛を歌った、甘いラブソングに仕上がっている。曲中のコレサワによるセリフパ