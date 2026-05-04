女流雀士でグラビアアイドルとしても活躍する高宮まりさんが、近代麻雀2026年6月号の表紙・巻頭グラビアに登場しました。Mリーグの女神とも称される人気プロの艶姿は必見です。【写真】役満ボディーのプロ雀士・岡田紗佳さん、抜群スタイルの全身ショット今号では、深紅のビキニなど高宮さんの魅力を存分に引き出したグラビアを掲載。鍛え上げられたスタイルと洗練されたビジュアルを見せつけています。付録として、有名麻雀プロた